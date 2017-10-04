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Прокурор попросил приговорить Замару, Маковского и Сыроквашко к трем годам ограничения свободы, Тишкевича – к штрафу

05.10.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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5 октября в рамках заседания по делу о договорных матчах прокурор попросил суд применить к обвиняемым следующие санкции.

Для Юрия Сыроквашко, Владимира Маковского и Вячеслава Замары – три года ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения (речь о колонии открытого типа – прим. Tribuna.com), для Ярослава Лемика – 2 года лишения свободы с направлением в исправительные учреждения, для Виталия Желудока – два года ограничения свободы без направления в исправительные учреждения.

В качестве наказания для остальных футболистов прокурор просит взыскать штрафы от 400 до 1000 базовых величин.

Напомним, обвинение были предъявлены 15 фигурантам — им инкриминируется статья 253 Уголовного кодекса РБ («подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов»). По первой части указанной выше статьи обвиняются Рыжко Ю.А., Гаврилов И.А., Журавлев И.В., Гудель Е.А., Сакович А.А., Палазник В.М.; по первой и вторым частям Замара В.И., Сыроквашко Ю.В., Лемык Я.П., Шуманов С.Г., Желудок В.С., Маковский В.М., Лебедев А.Г., Порываев А.С. и Тишкевич А.Е.

 
 
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5 октября в рамках заседания по делу о договорных матчах прокурор попросил суд применить к обвиняемым следующие санкции.

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