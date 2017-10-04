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Новиков о молчании БАТЭ по ситуации с Веремко: «Почему молчим, ребята, если все действительно так просто, как рисовалось вначале»
05.10.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков удивился, почему БАТЭ не комментирует ситуацию с заявкой голкипера
Напомним, 6 августа в конце игры «Минск» – БАТЭ голкипер борисовчан применил физическую силу к Виталию Севостьянику. Веремко был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей).
5 матчей «закончились» перед поединком 23-го тура БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября), и Веремко был внесен в его протокол. Однако согласно регламенту «Если временная дисквалификация сопровождается одновременным наложением штрафа, то срок ее действия
Как сообщала финансовый директор АБФФ Елена Петухова, деньги на расчетный счет пришли 27 сентября. При этом главный юрист АБФФ Сергей Ильич сообщил, что Веремко
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Новиков о молчании БАТЭ по ситуации с Веремко: «Почему молчим, ребята, если все действительно так просто, как рисовалось вначале»
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков удивился, почему БАТЭ не комментирует ситуацию с заявкой голкипера Сергея Веремко на матч со «Слуцком» в рамках 23-го тура...
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