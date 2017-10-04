Новиков о молчании БАТЭ по ситуации с Веремко: «Почему молчим, ребята, если все действительно так просто, как рисовалось вначале»

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков удивился, почему БАТЭ не комментирует ситуацию с заявкой голкипера на матч со «Слуцком» в рамках 23-го тура высшей лиги.

? Почему молчим, ребята, если все действительно так просто, как рисовалось вначале? Если в уведомлении о штрафе из БФФ были ошибки в счете для перечисления, но оно сделано в срок, это же точно полное алиби! Может, причина в том, что подобного рода казусы невозможны, ибо вскрываются в банках на «раз-два» — так уж все там устроено?» – написал Новиков в своем блоге.

Напомним, 6 августа в конце игры «Минск» – БАТЭ голкипер борисовчан применил физическую силу к Виталию Севостьянику. Веремко был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей).

5 матчей «закончились» перед поединком 23-го тура БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября), и Веремко был внесен в его протокол. Однако согласно регламенту «Если временная дисквалификация сопровождается одновременным наложением штрафа, то срок ее действия автоматически продлевается до тех пор, пока не будет уплачен штраф» (Статья 20, пункт 3 Дисциплинарного кодекса АБФФ).

Как сообщала финансовый директор АБФФ Елена Петухова, деньги на расчетный счет пришли 27 сентября. При этом главный юрист АБФФ Сергей Ильич сообщил, что Веремко предоставил квитанцию об оплате штрафа, датированную 22 сентября.

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