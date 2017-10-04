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Владимир Маковский: «Сильно раскаиваюсь. Надеюсь, принесу пользу нашему футболу. Не судите строго»
05.10.2017 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер Владимир Маковский выступил с последним словом в зале суда.
«Очень много эмоций. Хочу извиниться перед всеми болельщиками, футболистами, журналистами за то, что совершил. Сильно раскаиваюсь. Так же хочу извиниться перед теми, кого уже нет в живых. Простите, ребята. Надеюсь, принесу пользу нашему футболу. Не судите строго», – сказал Маковский.
Напомним, прокурор
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Белорусский тренер Владимир Маковский выступил с последним словом в зале суда.
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