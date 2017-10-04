Владимир Маковский: «Сильно раскаиваюсь. Надеюсь, принесу пользу нашему футболу. Не судите строго»

Белорусский тренер Владимир Маковский выступил с последним словом в зале суда.

«Очень много эмоций. Хочу извиниться перед всеми болельщиками, футболистами, журналистами за то, что совершил. Сильно раскаиваюсь. Так же хочу извиниться перед теми, кого уже нет в живых. Простите, ребята. Надеюсь, принесу пользу нашему футболу. Не судите строго», – сказал Маковский.

Напомним, прокурор просит приговорить Маковского к трем годам ограничения свободы с направлением в колонию открытого типа.