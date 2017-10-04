﻿ Александр Тишкевич: «Прошу прощения у родителей, которых нет в живых, и у тренеров, которые воспитали. Прошу не судить строго». 21.by
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Александр Тишкевич: «Прошу прощения у родителей, которых нет в живых, и у тренеров, которые воспитали. Прошу не судить строго»

05.10.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-нападающий «Ислочи» Александр Тишкевич, обвиняемый в организации договорных матчей, выступил в суде с последним словом.

«Полностью расскаивась. Признаю свою вину, прошу прощения у родителей, которых нет в живых, и у тренеров, которые воспитали. Прошу не судить строго», – сказал Тишкевич.

Напомним, государственный обвинитель просит суд наказать игрока штрафом в 800 базовых величин (18400 рублей).

 
 
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Экс-нападающий «Ислочи» Александр Тишкевич, обвиняемый в организации договорных матчей, выступил в суде с последним словом.

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