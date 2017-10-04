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Александр Тишкевич: «Прошу прощения у родителей, которых нет в живых, и у тренеров, которые воспитали. Прошу не судить строго»
05.10.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-нападающий
«Полностью расскаивась. Признаю свою вину, прошу прощения у родителей, которых нет в живых, и у тренеров, которые воспитали. Прошу не судить строго», – сказал Тишкевич.
Напомним, государственный обвинитель
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Александр Тишкевич: «Прошу прощения у родителей, которых нет в живых, и у тренеров, которые воспитали. Прошу не судить строго»
Экс-нападающий «Ислочи» Александр Тишкевич, обвиняемый в организации договорных матчей, выступил в суде с последним словом.
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