Александр Тишкевич: «Прошу прощения у родителей, которых нет в живых, и у тренеров, которые воспитали. Прошу не судить строго»

Экс-нападающий Александр Тишкевич, обвиняемый в организации договорных матчей, выступил в суде с последним словом.

«Полностью расскаивась. Признаю свою вину, прошу прощения у родителей, которых нет в живых, и у тренеров, которые воспитали. Прошу не судить строго», – сказал Тишкевич.