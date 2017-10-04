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Приговор по делу о договорных матчах будет оглашен 12 октября
05.10.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский, приговор по делу о договорных матчах будет оглашен в следующий четверг, 12 октября, в 10:00.
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Как сообщает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский, приговор по делу о договорных матчах будет оглашен в следующий четверг, 12 октября, в 10:00.
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