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Прокурор попросил приговорить Маковского к трем годам ораничения свободы без направления в исправительные учреждения
05.10.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
По уточненной информации, государственный обвинитель попросил приговорить белорусского тренера Владимира Маковского к трем годам ораничения свободы без направления в исправительные учреждения.
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Прокурор попросил приговорить Маковского к трем годам ораничения свободы без направления в исправительные учреждения
По уточненной информации, государственный обвинитель попросил приговорить белорусского тренера Владимира Маковского к трем годам ораничения свободы без...
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