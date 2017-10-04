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Алексей Шевченко: «Скривенс не готов тащить «Салават Юлаев», выигрывать встречи в одиночку и довольно быстро теряется»

05.10.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко считает, что «Салавату Юлаеву» стоит искать замену Бену Скривенсу.

«Леонид Вайсфельд должен понять, что с вратарем он не угадал и надо искать замену Бену Скривенсу. Он морально не готов к тому, что с него спрашивают за каждую неудачу, а в Минске такого не было. Он не готов тащить клуб, выигрывать встречи в одиночку, довольно быстро теряется, как и прошлый вратарь уфимцев Никлас Сведберг.

Без сильного вратаря будет непросто даже в первом раунде плей-офф, а сейчас стоит признать, что команда осталась без голкиперов. У Андрея Кареева слишком много психологических проблем, и понятно теперь, что имел в виду Андрей Назаров. Но первого номера в команде нет», – сказал Шевченко.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко считает, что «Салавату Юлаеву» стоит искать замену Бену Скривенсу.

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