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Более 1500 заявок на регистрацию волонтеров подано на Евроигры-2019 в Минске

05.10.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Менеджер по работе с волонтерами, культурными и образовательными программами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019» Надежда Ельсукова сообщила, что на Европейские игры в Минске подано более 1500 заявок от потенциальных волонтеров.

«Дирекция уже приняла более 1,5 тыс. заявок от желающих стать волонтерами Евроигр-2019. Конечно, большинство их них составляют студенты и учащиеся белорусских учебных заведений. Наши волонтеры станут основными помощниками в ходе Евроигр. Также мы получили заявки из других стран. Очень активно заполняют анкеты россияне, есть и опытные волонтеры, со стажем, например, из Великобритании, Румынии. Зарегистрировался и один человек из Сингапура. Основные требования к будущим волонтерам хорошо известны: коммуникабельность, знание английского языка. Планируем привлечь около 6 тыс. волонтеров во время II Европейских игр. Они будут задействованы в 20 направлениях: в том числе работа со СМИ, допинг-контроль и медицинское обслуживание, помощь в размещении гостей и спортсменов Евроигр», – сказала Ельсукова.

 
Теги: Минск
 
 
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Менеджер по работе с волонтерами, культурными и образовательными программами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019» Надежда Ельсукова сообщила, что на Европейские...

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