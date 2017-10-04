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Хайнкес о предложении возглавить «Баварию»: «Я должен все проанализировать. Футбол изменился»
05.10.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ясности пока нет. Я должен сначала все проанализировать. Четыре с половиной года прошло после моего ухода из «Баварии». Футбол изменился.
Меня попросили возглавить команду на период до лета 2018 года. Мы обсудили многие аспекты», – сказал 72-летний немец.
Тренер встречался с председателем правления «Баварии» Карлом-Хайнцем Румменигге, президентом клуба Ули Хенессом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.
В 2013 году
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Юпп Хайнкес подтвердил, что ему предложили занять пост главного тренера «Баварии».
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