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Иньеста о Каталонии: «Нужен диалог. Мы заслуживаем жить в мире»
05.10.2017 16:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился мыслями о ситуации в Каталонии, где был организован референдум по вопросу выхода региона из состава королевства.
«Я никогда прежде не давал публичных оценок столь сложным ситуациям, в которых мнения расходятся. Но сейчас мы живем в исключительном положении, и одно я понимаю четко.
Пока мы не причинили больше вреда, нужен диалог. Те, кто ответственны за все, должны переговорить.
Сделайте это для нас всех. Мы заслуживаем жить в мире», – написал полузащитник.
Иньеста – воспитанник «Барселоны», однако он не каталонец. Футболист родился в регионе Кастилия-Ла-Манча.
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Хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поделился мыслями о ситуации в Каталонии, где был организован референдум по вопросу выхода региона из состава...
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