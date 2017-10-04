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Калачев признан лучшим игроком «Ростова» по итогам сентября

05.10.2017 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский хавбек Тимофей Калачев признан лучшим игроком «Ростова» по итогам сентября.

После каждого матча болельщики посредством голосования определяли лучших игроков.

По итогам сентября лидером оказался Калачев. Полузащитник набрал 3,75 балла.

 
 
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Белорусский хавбек Тимофей Калачев признан лучшим игроком «Ростова» по итогам сентября.

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