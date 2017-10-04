|
Вячеслав Замара: «Раскаиваюсь. Мне стыдно»
05.10.2017 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Один из главных фигурантов «дела о договорных матчах» Вячеслав Замара выступил в суде.
«Раскаиваюсь. Мне стыдно. Думаю, мое пребывание в колонии не сделает счастливым, ни общество в целом, ни отдельных лиц. Сделает несчастной только мою семью. Прошу не наказывать мою семью и не лишать возможности видеть, как растет моя дочь», – сказал Замара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из главных фигурантов «дела о договорных матчах» Вячеслав Замара выступил в суде.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии