Вячеслав Замара: «Раскаиваюсь. Мне стыдно»

Один из главных фигурантов «дела о договорных матчах» Вячеслав Замара выступил в суде.

«Раскаиваюсь. Мне стыдно. Думаю, мое пребывание в колонии не сделает счастливым, ни общество в целом, ни отдельных лиц. Сделает несчастной только мою семью. Прошу не наказывать мою семью и не лишать возможности видеть, как растет моя дочь», – сказал Замара.

«Называли его «хитрый лис» и «рыжий прусак». Ему «светит» три года колонии за «договорняки»