ФХБ может навсегда запретить играть за сборную Беларуси хоккеистам, подавшим прошение на временное отстранение от сборной

Федерация хоккея Беларуси рассматривает вариант с пожизненным лишением игроков, отказавшихся от белорусского гражданства, возможности выступать за национальную команду.

«По правилам ИИХФ игрок может сменить спортивное гражданство один раз за карьеру.

В последнее время некоторые игроки идут на хитрость, представляя в федерацию не отказ от гражданства, а прошения временно не рассматривать их в качестве кандидатов в сборные, тем самым получая возможность участвовать в российских соревнованиях КХЛ, ВХЛ, МХЛ без статуса легионера.

ФХБ рассматривает вопрос введения пожизненного запрета таким игрокам выступать за сборную и в чемпионате страны.

В ФХБ прежде всего озабочены оттоком перспективной молодежи, уезжающей не столько в погоне за шансом пробиться в сборную России, сколько ради возможности профессионально развиваться, не считаясь легионерами.

Белоруссия же теряет резерв для юниорской и молодежной сборных. Известны случаи, когда такие игроки перестают быть востребованными и изъявляют желание вернуться, однако вскоре такой возможности они могут лишиться», – цитирует «Р-Спорт» источник из ФХБ.