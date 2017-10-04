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Квалификация ЧМ-2018. Армения принимает Польшу, Азербайджан – Чехию
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В сегодняшних матчах отборочного раунда ЧМ-2018 Армения сыграет с Польшей, Азербайджан – с Чехией. Северная Ирландия примет Германию, а Англия – Словению.
Квалификация ЧМ-2018
Европа
9-й тур
Группа C
- Дата проведения
-
5 октября, 19.00, « Baku Olympic Stadium »
Азербайджан –
Агаев, Гусейнов, Пашаев, Садыгов, Мирзабеков, Исмаилов, Амиргулиев, Ришард, Гусейнов, Гурбанов, Назаров.
Чехия –
Павленка, Сухи, Боржил, Брабец, Кадержабек, Копиц, Барак, Гушбауэр, Янкто, Дарида, Крменчик.
Группа E
- Дата проведения
-
5 октября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
Армения –
Меликсетян, Кадимян, Оганесян, Амбарцумян, Барсегян, Едигарян, Мхитарян, Восканян, Малакян, Корян, Адамян.
Польша –
Шченсны, Берешиньски, Паздан, Глик, Пишчек, Блашчиковски, Зелиньски, Линетти, Крыховяк, Гросицки, Левандовски.
Группа F
- Дата проведения
-
5 октября, 21.45, «Уэмбли»
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В сегодняшних матчах отборочного раунда ЧМ-2018 Армения сыграет с Польшей, Азербайджан – с Чехией.
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