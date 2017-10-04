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Квалификация ЧМ-2018. Армения принимает Польшу, Азербайджан – Чехию

05.10.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В сегодняшних матчах отборочного раунда ЧМ-2018 Армения сыграет с Польшей, Азербайджан – с Чехией. Северная Ирландия примет Германию, а Англия – Словению.

Квалификация ЧМ-2018

Европа

9-й тур

Группа C

Азербайджан – Чехия
Дата проведения
5 октября, 19.00, « Baku Olympic Stadium »
превью матча онлайн статистика
АзербайджанАгаев, Гусейнов, Пашаев, Садыгов, Мирзабеков, Исмаилов, Амиргулиев, Ришард, Гусейнов, Гурбанов, Назаров.
ЧехияПавленка, Сухи, Боржил, Брабец, Кадержабек, Копиц, Барак, Гушбауэр, Янкто, Дарида, Крменчик.
Северная Ирландия – Германия
Дата проведения
5 октября, 21.45, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика
Сан-Марино – Норвегия
Дата проведения
5 октября, 21.45, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Армения – Польша
Дата проведения
5 октября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика
АрменияМеликсетян, Кадимян, Оганесян, Амбарцумян, Барсегян, Едигарян, Мхитарян, Восканян, Малакян, Корян, Адамян.
ПольшаШченсны, Берешиньски, Паздан, Глик, Пишчек, Блашчиковски, Зелиньски, Линетти, Крыховяк, Гросицки, Левандовски.
Черногория – Дания
Дата проведения
5 октября, 21.45, «Под Горицом»
превью матча онлайн статистика
Румыния – Казахстан
Дата проведения
5 октября, 21.45, «Илие Оанэ»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Англия – Словения
Дата проведения
5 октября, 21.45, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика
Шотландия – Словакия
Дата проведения
5 октября, 21.45, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика
Мальта – Литва
Дата проведения
5 октября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В сегодняшних матчах отборочного раунда ЧМ-2018 Армения сыграет с Польшей, Азербайджан – с Чехией.

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