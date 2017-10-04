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Юрий Сыроквашко: «Я клянусь, что больше не переступлю грань закона»
05.10.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Обвиняемый по делу о договорных матчах Юрий Сыроквашко выступил в суде.
– Полностью раскаиваюсь в содеянном. Это было в первый и последний раз. Я клянусь, что больше не переступлю грань закона. Я сходил в церковь и попросил помощи у Бога. И прошу суд не лишать меня свободы. У отца, когда он узнал, что я на лавке подсудимых, сбоило здоровье. Случился инсульт. Прости, папа… Обещаю не нарушать свою клятву, – сказал Сыроквашко.
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Обвиняемый по делу о договорных матчах Юрий Сыроквашко выступил в суде.
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