Юрий Сыроквашко: «Я клянусь, что больше не переступлю грань закона»

Обвиняемый по делу о договорных матчах Юрий Сыроквашко выступил в суде.

– Полностью раскаиваюсь в содеянном. Это было в первый и последний раз. Я клянусь, что больше не переступлю грань закона. Я сходил в церковь и попросил помощи у Бога. И прошу суд не лишать меня свободы. У отца, когда он узнал, что я на лавке подсудимых, сбоило здоровье. Случился инсульт. Прости, папа… Обещаю не нарушать свою клятву, – сказал Сыроквашко.

Прокурор попросил приговорить Замару, Маковского и Сыроквашко к трем годам ограничения свободы, 10 футболистов – к штрафам