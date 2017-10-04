﻿ Товарищеский матч. Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Унионом». 21.by
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Товарищеский матч. Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Унионом»

05.10.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеский матч

Унион Берлин, Германия – Динамо Брест 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: 1:0 – 34, 1:1 – (Алисейко, 34), 2:1 – 48’, 50 – Премудров (50).

Динамо-Брест: Павлюченко, Алисейко, Лебедев, Аврамия, Докаль, Легчилин, Премудров, Торрес, Бабаво, Фамейе, Вуячич.

Запасные: Денисенко, Жуниор, Чиди, Веретило, Витус, Милевский, Василюк, Нивалдо, Нехайчик.

 
Теги: Брест
 
 
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Товарищеский матч Унион Берлин, Германия – Динамо Брест 2:2 (1:1, 1:1) Голы: 1:0 – 34, 1:1 – (Алисейко, 34), 2:1 – 48’, 50 – Премудров (50).

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