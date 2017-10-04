|
Товарищеский матч. Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Унионом»
05.10.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеский матч
Унион Берлин, Германия – Динамо Брест 2:2 (1:1, 1:1)
Голы: 1:0 – 34, 1:1 – (Алисейко, 34), 2:1 – 48’, 50 – Премудров (50).
Динамо-Брест: Павлюченко, Алисейко, Лебедев, Аврамия, Докаль, Легчилин, Премудров, Торрес, Бабаво, Фамейе, Вуячич.
Запасные: Денисенко, Жуниор, Чиди, Веретило, Витус, Милевский, Василюк, Нивалдо, Нехайчик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарищеский матч Унион Берлин, Германия – Динамо Брест 2:2 (1:1, 1:1) Голы: 1:0 – 34, 1:1 – (Алисейко, 34), 2:1 – 48’, 50 – Премудров (50).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии