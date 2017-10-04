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Сборная Беларуси может попасть в категорию «С» на жеребьевке Лиги наций

05.10.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси имеет шанс попасть в категорию «С» на жеребьевке Лиги наций. Для этого команде Игоря Криушенко нужно обыграть голландцев и французов.

Победы над этими соперниками принесут нашей команде больше 3200 очков и почти наверняка переведут в категорию «С», если в параллельных матчах не случится сенсаций. Хотя бы одна осечка сделает миссию белорусов практически невыполнимой. На данный момент Беларусь, расположившись на 41-й позиции в таблице коэффициентов УЕФА, относится к категории «D».

Напомним, 55 европейских сборных разделят на четыре категории — «А», «В», «С» и «D». В каждой пройдет двухкруговой турнир с последующим плей-офф. Победители получат пропуск на Евро-2020. Окончательно «пулы» сформируются 11 ноября — когда завершится отбор на российский чемпионат мира. Распределение пройдет согласно местам национальных команд в таблице коэффициентов УЕФА.

В пуле «D» белорусы будут соперничать с Гибралтаром, Андоррой, Сан-Марино, Люксембургом, Молдовой, Латвией. Самые страшные — Македония, Армения и Грузия. С переездом в «С» в оппонентах окажутся команды уровня Чехии, Словении, Сербии, Шотландии… Самые безобидные — Азербайджан, Финляндия и Эстония.

Нынешний коэффициент Беларуси — 16128. У Литвы — 16921, у Азербайджана (худшего среди «С-шников») — 17061, у Эстонии — 17340. От «D» до «С» меньше балла, и четыре сборные, зависшие в неопределенности, поведут острую заочную борьбу.

В футболе создали Лигу наций. Что это вообще такое?

 
 
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Сборная Беларуси имеет шанс попасть в категорию «С» на жеребьевке Лиги наций.

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