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Левандовски стал лучшим бомбардиром сборной Польши, забив в 50-й раз
05.10.2017 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче квалификации ЧМ-2018 с Арменией (5:1, второй тайм).
29-летний форвард «Баварии» отличился за национальную команду в 50-й раз и стал новым рекордсменом сборной по забитым мячам.
Прошлый рекорд принадлежал Влодзимежу Любаньски (48).
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче квалификации ЧМ-2018 с Арменией (5:1, второй тайм).
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