ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Глеб: «Сейчас у сборной Беларуси какое-то сплошное безволие, бесхарактерность»

05.10.2017 23:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник Александр Глеб в большом интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу поделился мнением о сборной Беларуси в нынешнем ее состоянии.

– Вопрос о сборной Беларуси: вспомните, когда еще все было так печально?

– За последние лет десять-пятнадцать такого точно не припомню. Раньше тоже немало проигрывали, были неудачные матчи. Но какой-то уровень ведь держали. И контратаковали, и опасные моменты создавали. Да, стабильности не хватало, но у «топов» иногда выигрывали. Сейчас же какое-то сплошное безволие, бесхарактерность. Огонь в глазах? Успокойся, какой огонь?! Забудь! Просто желания не видно. Почему так – надо у ребят спрашивать.

– Поражение от сборной Люксембурга повторилось спустя десять лет и теперь выглядит логичным...

– Ну да, ну да. А они ведь, эти «карлики», на самом деле за это время прибавили. Раньше же и внимания не обращали, что это такое – Андорра или «люксы», все стояли по десять человек в своей штрафной. А сейчас даже интересно смотреть: играют разнообразно, атакуют. А страна-то – вот такая, малюсенькая!

– Обесценивается понятие «сборная Беларуси»?

– Да, наверное, – сказал Глеб.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Александр Глеб в большом интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу поделился мнением о сборной Беларуси в нынешнем ее состоянии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Левандовски стал лучшим бомбардиром сборной Польши, забив в 50-й раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика