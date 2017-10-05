Александр Глеб: «Сейчас у сборной Беларуси какое-то сплошное безволие, бесхарактерность»

Полузащитник Александр Глеб в большом интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу поделился мнением о сборной Беларуси в нынешнем ее состоянии.

– Вопрос о сборной Беларуси: вспомните, когда еще все было так печально?

– За последние лет десять-пятнадцать такого точно не припомню. Раньше тоже немало проигрывали, были неудачные матчи. Но какой-то уровень ведь держали. И контратаковали, и опасные моменты создавали. Да, стабильности не хватало, но у «топов» иногда выигрывали. Сейчас же какое-то сплошное безволие, бесхарактерность. Огонь в глазах? Успокойся, какой огонь?! Забудь! Просто желания не видно. Почему так – надо у ребят спрашивать.

– Поражение от сборной Люксембурга повторилось спустя десять лет и теперь выглядит логичным...

– Ну да, ну да. А они ведь, эти «карлики», на самом деле за это время прибавили. Раньше же и внимания не обращали, что это такое – Андорра или «люксы», все стояли по десять человек в своей штрафной. А сейчас даже интересно смотреть: играют разнообразно, атакуют. А страна-то – вот такая, малюсенькая!

– Обесценивается понятие «сборная Беларуси»?

– Да, наверное, – сказал Глеб.