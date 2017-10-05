Левандовски превзошел Роналду по количеству голов в квалификации ЧМ

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Форвард футбольной сборной Польши Роберт Левандовски, оформив хет-трик в отборочном матче Чемпионата мира-2018, побил рекорд португальца Криштиану Роналду по количеству голов, забитых в одном цикле европейской квалификации, сообщает Sputnik.



© REUTERS/ Sergio Perez Роналду хочет выйти на ринг через десять лет

В четверг в Ереване состоялась встреча группы Е между сборными Польши и Армении. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. Победу полякам принесли точные удары Роберта Левандовски (18-я, 25-я и 64-я минуты), Камила Гросицки (2), Якуба Блащиковски (58) и Рафала Вольски (90). Автором единственного гола у хозяев стал Оганес Амбарцумян (39).

Форвард мюнхенской "Баварии" довел число голов за национальную команду до 50, став лучшим бомбардиром сборной Польши за все время. Кроме того, Левандовски обновил рекорд по числу голов в одном отборочном турнире под эгидой УЕФА, забив 15 мячей в европейской квалификации мирового первенства. До этого список лучших возглавлял португалец Криштиану Роналду, на счету которого 14 мячей. Также 14 голов ранее забивал немец Герд Мюллер.

Однако поляк сможет лишиться первого места в топе бомбардиров: Роналду наверняка постарается отличиться в играх против Андорры и Швейцарии. Впрочем, у Левандовски есть шанс закрепить успех во встрече против Черногории.

Сборная Польши с 22 очками возглавляет турнирную таблицу в группе, и если позднее в четверг команды Черногории и Дании (обе — 16 баллов) сыграют вничью, поляки досрочно выйдут в финальный турнир чемпионата мира.

В будущую субботу, 7 октября, сборная Беларуси в рамках отбора на мундиаль примет на "Борисов-Арене" голландцев, а 10 октября сразится с французами. Однако эти встречи не имеют никакого турнирного значения для подопечных Игоря Криушенко, которые утратили все шансы на поездку в Россию, где пройдет ЧМ-2018.