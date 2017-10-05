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Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина сыграла вничью с Перу, Бразилия и Боливия голов не забили
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В 17-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке Аргентина встретится с Перу, Чили примет Эквадор, а Колумбия сыграет с Парагваем.
Южная Америка
17-й тур
- Дата проведения
-
5 октября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
Боливия –
Лампе, Моралес, Вальверде, Гутьеррес, Бехарано, Мачадо, Хустиниано (Кастро, 46), Ральдес, Фьерро (Альварес, 58), Морено, Арсе (Сауседо, 79).
Бразилия –
Алиссон, Тиаго Силва (Маркиньос, 29), Миранда, Алекс Сандро, Дани Алвес, Каземиро, Ренато Аугусто, Паулиньо (Фернандиньо, 82), Коутиньо (Виллиан, 66), Неймар, Габриэл Жезус.
- Предупреждение:
-
Вальверде
(69).
- Дата проведения
-
6 октября, 00.00, «Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo»
Венесуэла –
Фариньес, Чансельор, Кихада, Гарсия, Вильянуэва, Кордова (Сотельдо, 80), Ринкон, Мартинес (Отеро, 69), Морено, Мурильо (Лусена, 83), Рондон.
Уругвай –
Муслера, Хименес, Касерес, Перейра, Годин, Нандес (Гонсалес, 83), Вальверде (де Арраскаэта, 79), Весино, Родригес (Бентанкур, 65), Кавани, Суарес.
- Предупреждения:
-
Вильянуэва
(43), Нандес
(62), Ринкон
(86).
- Дата проведения
-
6 октября, 02.30, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
Аргентина –
Ромеро, Отаменди, Маскерано, Меркадо, Акунья, Биглия, Банега (Гаго, 60; Перес, 66), Гомес, Ди Мария (Ригони, 46), Бенедетто, Месси.
Перу –
Гальесе, Родригес, Араухо, Трауко, Йотун, Пенья (Картахена, 53), Тапия (Акино, 78), Фарфан (Поло, 70), Корсо, Флорес, Герреро.
- Предупреждения:
-
Биглия
(14), Фарфан
(22), Тапия
(37), Герреро
(60), Акунья
(90).
- Дата проведения
-
6 октября, 02.30, «Estadio Monumental David Arellano»
- Голы:
-
1:0 –
22 Варгас,
1:1 –
84 Ибарра,
2:1 –
85 Санчес.
Чили –
Браво, Хара, Медель, Мена, Вальдивия (Гутьеррес, 83), Эрнандес, Санчес, Видаль, Варгас (Родригес, 80), Сильва (Пульгар, 90), Исла.
Эквадор –
Бангера, Рамирес (Ибарра, 82), Арболеда, Аймар, Валенсия, Интриаго (Мурильо, 76), Пресиадо (Гарсес, 46), Орехуэла, Ибарра, Арройо, Ордоньес.
- Предупреждения:
-
Вальдивия
(25), Сильва
(51), Видаль
(59), Валенсия
(66), Ибарра
(67).
- Дата проведения
-
6 октября, 02.30, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
- Голы:
-
1:0 –
79 Фалькао,
1:1 –
89 Кардосо,
1:2 –
90 Санабрия.
Колумбия –
Оспина, Сапата, Фабра, Арьяс, Санчес, Санчес, Агиляр (Барриос, 86), Хамес, Куадрадо (Гутьеррес, 63), Кардона (Чара, 75), Фалькао.
Парагвай –
Сильва, Бальбуэна, Вальдес, Самудио (Кардосо, 77), Морейра (Санабрия, 55), Ортис, Касерес (Пирис, 38), Ромеро, Гомес, Ромеро, Гонсалес.
- Предупреждения:
-
Ортис
(10), Фабра
(12), Сапата
(27), Гонсалес
(39), Вальдес
(57), Фалькао
(86), Пирис
(87).
Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка
Статистика квалификации ЧМ-2018. Южная Америка
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В 17-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке Аргентина встретится с Перу, Чили примет Эквадор, а Колумбия сыграет с Парагваем.
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