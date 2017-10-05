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Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина сыграла вничью с Перу, Бразилия и Боливия голов не забили 

06.10.2017 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 17-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке Аргентина встретится с Перу, Чили примет Эквадор, а Колумбия сыграет с Парагваем.

Южная Америка

17-й тур

Боливия – Бразилия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
5 октября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
превью матча онлайн статистика
БоливияЛампе, Моралес, Вальверде, Гутьеррес, Бехарано, Мачадо, Хустиниано (Кастро, 46), Ральдес, Фьерро (Альварес, 58), Морено, Арсе (Сауседо, 79).
БразилияАлиссон, Тиаго Силва (Маркиньос, 29), Миранда, Алекс Сандро, Дани Алвес, Каземиро, Ренато Аугусто, Паулиньо (Фернандиньо, 82), Коутиньо (Виллиан, 66), Неймар, Габриэл Жезус.
Предупреждение:
Вальверде (69).
Венесуэла – Уругвай 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
6 октября, 00.00, «Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo»
превью матча онлайн статистика
ВенесуэлаФариньес, Чансельор, Кихада, Гарсия, Вильянуэва, Кордова (Сотельдо, 80), Ринкон, Мартинес (Отеро, 69), Морено, Мурильо (Лусена, 83), Рондон.
УругвайМуслера, Хименес, Касерес, Перейра, Годин, Нандес (Гонсалес, 83), Вальверде (де Арраскаэта, 79), Весино, Родригес (Бентанкур, 65), Кавани, Суарес.
Предупреждения:
Вильянуэва (43), Нандес (62), Ринкон (86).
Аргентина – Перу 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
6 октября, 02.30, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
превью матча онлайн статистика
АргентинаРомеро, Отаменди, Маскерано, Меркадо, Акунья, Биглия, Банега (Гаго, 60; Перес, 66), Гомес, Ди Мария (Ригони, 46), Бенедетто, Месси.
ПеруГальесе, Родригес, Араухо, Трауко, Йотун, Пенья (Картахена, 53), Тапия (Акино, 78), Фарфан (Поло, 70), Корсо, Флорес, Герреро.
Предупреждения:
Биглия (14), Фарфан (22), Тапия (37), Герреро (60), Акунья (90).
Чили – Эквадор 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
6 октября, 02.30, «Estadio Monumental David Arellano»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Варгас, 1:1 – 84 Ибарра, 2:1 – 85 Санчес.
ЧилиБраво, Хара, Медель, Мена, Вальдивия (Гутьеррес, 83), Эрнандес, Санчес, Видаль, Варгас (Родригес, 80), Сильва (Пульгар, 90), Исла.
ЭквадорБангера, Рамирес (Ибарра, 82), Арболеда, Аймар, Валенсия, Интриаго (Мурильо, 76), Пресиадо (Гарсес, 46), Орехуэла, Ибарра, Арройо, Ордоньес.
Предупреждения:
Вальдивия (25), Сильва (51), Видаль (59), Валенсия (66), Ибарра (67).
Колумбия – Парагвай 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
6 октября, 02.30, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 79 Фалькао, 1:1 – 89 Кардосо, 1:2 – 90 Санабрия.
КолумбияОспина, Сапата, Фабра, Арьяс, Санчес, Санчес, Агиляр (Барриос, 86), Хамес, Куадрадо (Гутьеррес, 63), Кардона (Чара, 75), Фалькао.
ПарагвайСильва, Бальбуэна, Вальдес, Самудио (Кардосо, 77), Морейра (Санабрия, 55), Ортис, Касерес (Пирис, 38), Ромеро, Гомес, Ромеро, Гонсалес.
Предупреждения:
Ортис (10), Фабра (12), Сапата (27), Гонсалес (39), Вальдес (57), Фалькао (86), Пирис (87).

Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка

Статистика квалификации ЧМ-2018. Южная Америка

 
 
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В 17-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке Аргентина встретится с Перу, Чили примет Эквадор, а Колумбия сыграет с Парагваем.

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