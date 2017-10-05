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НХЛ. НХЛ. «Чикаго» забил 10 голов «Питтсбургу» и другие результаты
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Во второй день нового сезона НХЛ пройдут несколько матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
6 октября, 03.30, «United Center»
-
1:0 – 6
Хартман (Кемпни, Кэйн)
-
2:0 – 7
Шмальц (Хартман, Кэйн)
-
3:0 – 7
Саад (Паник)
-
4:0 – 9
Саад (Кит, Сибрук)
-
5:0 – 17
Шарп (Анисимов)
-
5:1 – 22
Кессел (Малкин, Кросби)
-
6:1 – 23
Кэйн (Форслинг, Хартман)
-
7:1 – 29
Паник (Рутта, Шмальц)
-
8:1 – 30
Шмальц (Хартман, Кэйн)
-
9:1 – 45
Саад (Сибрук, Тэйвс)
-
10:1 – 53
Сибрук (Хартман, Хэйден)
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Во второй день нового сезона НХЛ пройдут несколько матчей.
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