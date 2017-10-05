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НХЛ. НХЛ. «Чикаго» забил 10 голов «Питтсбургу» и другие результаты

06.10.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во второй день нового сезона НХЛ пройдут несколько матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Колорадо 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)
Дата проведения
6 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Дюшен (Якупов, Немет)
0:2 – 10 Рантанен (Бэрри, Маккиннон)
1:2 – 17 Зибанежад (Шаттенкирк)
2:2 – 19 Зибанежад (Бучневич, Зукарелло-Асен)
2:3 – 37 Бэрри (Бигра, Kerfoot)
2:4 – 59 Ландескуг (Дюшен)
Баффало – Монреаль 2:3 (1:1, 1:0, 0:1)
Дата проведения
6 октября, 02.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Поминвилл (Гриффит)
1:1 – 17 Пачиоретти (Галлахер, Друэн)
2:1 – 20 Поминвилл (Кэйн, Айкел)
2:2 – 48 Дано (Алзнер, Уэбер)
Бостон – Нэшвилл 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Дата проведения
6 октября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Пастрняк (Крейчи, Макэвой)
1:1 – 19 Арвидссон (Джохансен)
2:1 – 25 Дебраск (Бьорк, Крейчи)
3:1 – 35 Макэвой (Дебраск, Крейчи)
4:1 – 57 Маршанд (Карло)
4:2 – 58 Хартнелл (Арвидссон, Джохансен)
4:3 – 59 Форсберг (Суббан, Йернкрук)
Детройт – Миннесота 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Дата проведения
6 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 34 Манта (Грин, Фрк)
2:0 – 35 Ларкин (Манта, Грин)
2:1 – 42 Стюарт (Куинси, Эннис)
2:2 – 42 Эрикссон Эк (Фолиньо, Стюарт)
3:2 – 47 Зеттерберг (Татар, Грин)
4:2 – 50 Фрк (Грин, Манта)
Оттава – Вашингтон 4:5 (1:1, 1:0, 2:3)
Дата проведения
6 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Уайдман (Райан, Брассар)
1:1 – 8 Коннолли (Нисканен, Эллер)
2:1 – 26 Стоун (Брассар)
3:1 – 42 Брассар (Райан)
3:2 – 44 Овечкин (Кузнецов)
3:3 – 45 Овечкин (Врана, Кузнецов)
4:3 – 46 Стоун (Уайдман, Фанюф)
4:4 – 50 Овечкин (Врана, Кузнецов)
Чикаго – Питтсбург 10:1 (5:0, 3:1, 2:0)
Дата проведения
6 октября, 03.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Хартман (Кемпни, Кэйн)
2:0 – 7 Шмальц (Хартман, Кэйн)
3:0 – 7 Саад (Паник)
4:0 – 9 Саад (Кит, Сибрук)
5:0 – 17 Шарп (Анисимов)
5:1 – 22 Кессел (Малкин, Кросби)
6:1 – 23 Кэйн (Форслинг, Хартман)
7:1 – 29 Паник (Рутта, Шмальц)
8:1 – 30 Шмальц (Хартман, Кэйн)
9:1 – 45 Саад (Сибрук, Тэйвс)
10:1 – 53 Сибрук (Хартман, Хэйден)
Анахайм – Аризона 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)
Дата проведения
6 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Дюклер (Ридер, Голигоски)
0:2 – 8 Келлер (Доми, Голигоски)
1:2 – 9 Перри (Ракелль)
1:3 – 28 Доми (Дворак, Экман-Ларссон)
1:4 – 33 Фишер (Голигоски, Перлини)
2:4 – 35 Перри (Кольяно, Ракелль)
3:4 – 35 Каше (Сильверберг, Монтур)
4:4 – 53 Кольяно (Перри)
5:4 – 56 Ракелль (Кольяно)
Лос-Анджелес – Филадельфия 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Дата проведения
6 октября, 05.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 26 Льюис (Клиффорд, Шор)
2:0 – 57 Тоффоли (Пирсон, Картер)

 

 
 
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Во второй день нового сезона НХЛ пройдут несколько матчей.

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