Аргентина не забила в квалификации ЧМ-2018 после последних 73 ударов по воротам

Сборная Аргентина в отборочном матче ЧМ-2018 сыграла вничью с Перу (0:0).

Команда Хорхе Сампаоли ни разу не забила в последних 4 играх турнира, нанеся 73 удара по воротам (21 из них – в створ). В предыдущем матче с Венесуэлой (1:1) соперник забил автогол.

Последний раз Аргентина сама поражала чужие ворота 25 марта в игре с Чили (1:0) благодаря голу Лионеля Месси.

Позже Аргентина проиграла Боливии (0:2) и сыграла вничью с Уругваем (0:0).

