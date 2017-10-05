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«ПСЖ» может подписать Алексиса Санчеса и продать Кавани летом

06.10.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«ПСЖ» по окончании сезона намерен пригласить полузащитника Алексиса Санчеса, чей контракт с «Арсеналом» заканчивается летом 2018 года.

На переходе 28-летнего чилийца еще минувшим летом настаивал его друг форвард Неймар, когда вел переговоры о своем трансфере из «Барселоны» в парижский клуб.

В случае перехода Санчеса «ПСЖ» может продать нападающего Эдинсона Кавани. Такой вариант рассматривает спортивный директор клуба Антеру Энрике.

Парижане могут выручить от трансфера 30-летнего уругвайца около 80 миллионов евро, что поможет им соблюсти правила финансового фэйр-плей. Кроме того, Килиан Мбаппе после ухода Кавани сможет перейти на свою любимую позицию центрфорварда.

В августе Санчес хотел перейти в «Манчестер Сити», но трансфер сорвался. Не исключено, что «Арсенал» захочет продать хавбека в январе.

Кавани о конфликте с Неймаром: «Сейчас все спокойно»

 
 
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«ПСЖ» по окончании сезона намерен пригласить полузащитника Алексиса Санчеса, чей контракт с «Арсеналом» заканчивается летом 2018 года.

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