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«ПСЖ» может подписать Алексиса Санчеса и продать Кавани летом
06.10.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
«ПСЖ» по окончании сезона намерен пригласить полузащитника Алексиса Санчеса, чей контракт с
На переходе 28-летнего чилийца еще минувшим летом настаивал его друг форвард Неймар, когда вел переговоры о своем трансфере из «Барселоны» в парижский клуб.
В случае перехода Санчеса
Парижане могут выручить от трансфера 30-летнего уругвайца около 80 миллионов евро, что поможет им соблюсти правила финансового фэйр-плей. Кроме того, Килиан Мбаппе после ухода Кавани сможет перейти на свою любимую позицию центрфорварда.
В августе Санчес хотел перейти в «Манчестер Сити», но трансфер сорвался. Не исключено, что «Арсенал» захочет продать хавбека в январе.
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«ПСЖ» по окончании сезона намерен пригласить полузащитника Алексиса Санчеса, чей контракт с «Арсеналом» заканчивается летом 2018 года.
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