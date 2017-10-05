Англичане и немцы сыграют на Чемпионате мира по футболу в России

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Сборные Англии и Германии завоевали путевки в финальную стадию Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает Sputnik.



© REUTERS/ David Mdzinarishvili Левандовски превзошел Роналду по количеству голов в квалификации ЧМ

Накануне в группе F на стадионе "Уэмбли" состоялся квалификационный матч ЧМ-2018 между сборными Англии и Словении. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный гол забил капитан английской команды Харри Кейн.

В параллельном матче группы шотландцы в Глазго справились с командой Словакии — 1:0. На 89-й минуте мяч в свои ворота отправил Мартин Шкртел.

По итогам матчей девятого тура в группе F сборная Англии, набравшая 23 очка, опережает идущую на втором месте команду Шотландии на шесть баллов за тур до конца отборочного турнира. Сборная Словакии (15 очков) занимает третье место, словенцы (14) — четвертое. Таким образом команда Гарета Саутгейта оформила себе путевку в Россию. Наставник англичан отметил, что всегда верил в победу своей команды и ее попадание на ЧМ.

В этот же день определился еще один участник финальной стадии мундиаля — им стала сборная Германии. Действующие чемпионы мира, выступающие в группе С, обыграли в гостях команду Северной Ирландии со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе немецкой сборной отметились Себастьян Руди, Сандро Вагнер и Йозуа Киммих, у хозяев отличился Джош Мадженнис.

В других встречах группы С, состоявшихся в среду, норвежцы в гостях обыграли команду Сан-Марино (8:0), а чехи в Баку одолели азербайджанцев (2:1).

Теперь в активе немецкой сборной 27 очков, что на восемь баллов больше чем у идущей второй Северной Ирландии.

Таким образом, помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия и Англия.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Саратове, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.

Сборная Беларуси проведет свой квалификационный матч ЧМ 7 октября на "Борисов-Арене" против команды Голландии.