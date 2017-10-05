ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Англичане и немцы сыграют на Чемпионате мира по футболу в России

06.10.2017 09:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Сборные Англии и Германии завоевали путевки в финальную стадию Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает Sputnik.

Англичане и немцы сыграют на Чемпионате мира по футболу в России
© REUTERS/ David Mdzinarishvili
Левандовски превзошел Роналду по количеству голов в квалификации ЧМ

Накануне в группе F на стадионе "Уэмбли" состоялся квалификационный матч ЧМ-2018 между сборными Англии и Словении. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный гол забил капитан английской команды Харри Кейн.

В параллельном матче группы шотландцы в Глазго справились с командой Словакии — 1:0. На 89-й минуте мяч в свои ворота отправил Мартин Шкртел. 

По итогам матчей девятого тура в группе F сборная Англии, набравшая 23 очка, опережает идущую на втором месте команду Шотландии на шесть баллов за тур до конца отборочного турнира. Сборная Словакии (15 очков) занимает третье место, словенцы (14) — четвертое. Таким образом команда Гарета Саутгейта оформила себе путевку в Россию. Наставник англичан отметил, что всегда верил в победу своей команды и ее попадание на ЧМ.

В этот же день определился еще один участник финальной стадии мундиаля — им стала сборная Германии. Действующие чемпионы мира, выступающие в группе С, обыграли в гостях команду Северной Ирландии со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе немецкой сборной отметились Себастьян Руди, Сандро Вагнер и Йозуа Киммих, у хозяев отличился Джош Мадженнис.

В других встречах группы С, состоявшихся в среду, норвежцы в гостях обыграли команду Сан-Марино (8:0), а чехи в Баку одолели азербайджанцев (2:1).

Теперь в активе немецкой сборной 27 очков, что на восемь баллов больше чем у идущей второй Северной Ирландии. 

Таким образом, помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия и Англия.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Саратове, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.

Сборная Беларуси проведет свой квалификационный матч ЧМ 7 октября на "Борисов-Арене" против команды Голландии. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Сборные Англии и Германии завоевали путевки в финальную стадию Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает Sputnik. ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Глеб отказал «Черноморцу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика