ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глеб отказал «Черноморцу»

06.10.2017 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что его переход в одесский «Черноморец» не состоится.

– У вас был вариант с «Черноморцем»...

– Был, но не смогли договориться. Между тем я уважаю Дулуба и считаю его одним из лучших тренеров Беларуси, – сказал Глеб.

«Черноморец» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Недавно клуб возглавил белорусский специалист Олег Дулуб. В клуб был приглашен белорусский вратарь Александр Гутор.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что его переход в одесский «Черноморец» не состоится.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Аргентина не забила в квалификации ЧМ-2018 после последних 73 ударов по воротам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика