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Глеб отказал «Черноморцу»
06.10.2017 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что его переход в одесский «Черноморец» не состоится.
– У вас был
– Был, но не смогли договориться. Между тем я уважаю Дулуба и считаю его одним из лучших тренеров Беларуси, – сказал Глеб.
«Черноморец» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Недавно клуб возглавил белорусский специалист Олег Дулуб. В клуб был приглашен белорусский вратарь Александр Гутор.
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что его переход в одесский «Черноморец» не состоится.
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