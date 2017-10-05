Глеб отказал «Черноморцу»

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что его переход в одесский «Черноморец» не состоится.

– У вас был вариант с «Черноморцем»...

– Был, но не смогли договориться. Между тем я уважаю Дулуба и считаю его одним из лучших тренеров Беларуси, – сказал Глеб.

«Черноморец» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Недавно клуб возглавил белорусский специалист Олег Дулуб. В клуб был приглашен белорусский вратарь Александр Гутор.