Болельщик, который выбежал на поле в матче БАТЭ – «Арсенал», объявил голодовку в знак протеста против приговора  

Футбольный болельщик Александр Венгерский, который отбывает 10-суточный арест в изоляторе временного содержания в Борисове, объявил голодовку в знак поддержки политзаключенных, которые сейчас находятся за решеткой. Правозащитникам об этом сообщил общественный активист из Вилейки Алексей Сюдак, которому Венгерский прислал письмо.

«Я, Венгерский Александр, находясь в ИВС Борисовского района 5.10. 2017 объявляю голодовку в связи с тем, что не согласен со статьей 23.4 КоАП, поскольку сотрудники правоохранительных органов давали разные показания, а одного из них я увидел в зале суда впервые. С моей стороны неповиновения и унижения сотрудников милиции не было», – сообщает болельщик в письме.

Голодовку Александр Венгерский проводит в поддержку всех политзаключенных, которые сейчас находятся за решеткой.

Напомним, 29 сентября суд Борисовского района приговорил Александра Венгерского на 10 суток административного ареста за совершение административных правонарушений: мелкого хулиганство и неповиновение законному требованию должностного лица.

В Борисове 28 сентября во время матча между футбольными командами БАТЭ и «Арсенал» на поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом и с гербом «Погоня». Его задержала охрана стадиона и вывела с поля.