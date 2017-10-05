Сергей Кайко: «В сборную Беларуси перестали стремиться футболисты»

Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко поделился о ближайшем матче сборной Беларуси с Голландией в рамках квалификации ЧМ-2018.

«Последний домашний матч отборочного цикла. В соперниках не кто-нибудь, а голландцы во главе с Диком Адвокаатом. Вечер выходного дня на лучшем стадионе страны. «Борисов-Арена», 7 октября, 21.45. Кажется, все говорит в пользу субботнего футбола, но «кажется» – ключевое слово. Нет предчувствия ни праздника, ни аншлага, ни автомобильных пробок на подъезде к Печам. Не говоря о победном результате – музейной редкости по нынешним временам.

Уж такая она, сегодняшняя сборная Беларуси. Многострадальная, как библейский Иов. Неудачливая, как чеховский Епиходов. И местами скандальная, как поручик Ржевский. Впрочем, о похождениях бравого солдата Лаптева сейчас не будем. Хватает и других проблем.

В сборную перестали стремиться футболисты. И если какая травма – международную паузу выгоднее использовать для лечения, чем надевать форму с гербом и играть через «не могу». Именно «по здоровью» нынче нет в распоряжении Игоря Криушенко ни Мартыновича, ни Савицкого, ни Полякова. На неделе выбыл до кучи еще и Гордейчук, почувствовав непреодолимые боли в паху. Ему на смену вызвали солигорца Ковалева – очередного делегата чемпионата Беларуси, у которого горят глаза, а больше пока не горит ничего», – написал Кайко в газете «Прессбол».