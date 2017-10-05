Глеб о своем звонке в БАТЭ: «Воспринимается все это у нас как-то странно. Много негатива из ничего»

Белорусский полузащитник Александр Глеб в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу вспомнил о своем звонке в БАТЭ и просьбе присоединиться к клубу

– История с БАТЭ и «Арсеналом» уже подзабыта, но есть вопрос: вы хотели вернуться чисто символически, на игру с англичанами, или же чтобы всерьез продолжить карьеру?

– Действительно, сейчас уже нет смысла об этом говорить, все сказано-пересказано. Повторюсь: к БАТЭ я нормально отношусь, ни с кем не ссорился, никого не оскорблял. Сейчас все спокойно. А причиной моего обращения в БАТЭ, конечно, был «Арсенал». Однако не имел в виду, что, мол, вот хочу сыграть только с ни, и все. Уверен, что борисовчанам способен был помочь. Но они ко мне не обращались, и я к ним не обратился бы при другой жеребьевке. По-прежнему не вижу здесь вообще повода для разговоров: позвонил, предложил, поговорили – и все. Ничего плохого не делал. Просто воспринимается все это у нас как-то странно. Много негатива из ничего.

– И брат еще подбросил: мол, кто такие БАТЭ, чтобы к ним обращался игрок с мировым именем...

– Это уже к Славику вопросы.

– У вас среди всего прочего проскочили слова о завершении карьеры. На самом деле собирались?

– Да, тогда подумал: почему бы и нет? Приезд «Арсенала» – хороший повод. Доиграть год, и все.

– А сейчас?

– Сейчас уже так не думаю. Зимой откроется трансферное окно – там и посмотрим, – сказал Глеб.