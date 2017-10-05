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Александр Глеб: «По игре, конечно, БАТЭ в чемпионате впереди всех»
06.10.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Александр Глеб поделился мнением о расстановке сил в чемпионате Беларуси на данный момент.
– А что касается белорусского чемпионата? Вот «класико», например?
– Я смотрел. Показалось, что после «Арсенала» у БАТЭ было меньше эмоций. Но он не был расслаблен. Наоборот – не то чтобы контролировал игру, но было видно, что свой шанс он использует, поэтому делает все, чтобы не пропустить.
– У нас вроде намечается золотая интрига до самого финиша. Насколько вам вообще интересно наблюдать за белорусским первенством?
– Да, в этом сезоне болельщикам, думаю, интересно. По игре, конечно, БАТЭ впереди всех, а в таблице все веселее. Полагаю, сейчас все зависит от матча «Шахтер» – «Динамо». Если Солигорск выиграет, вполне может довести дело до чемпионства. Если нет – БАТЭ точно уже титул не отдаст, – считает Глеб.
До конца чемпионата осталось сыграть шесть туров.
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Полузащитник Александр Глеб поделился мнением о расстановке сил в чемпионате Беларуси на данный момент.
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