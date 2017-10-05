Бебешко о плотном графике: «К этому невозможно ни за месяц, ни за два-три. Ситуация навязана нам директивно»

Главный тренер БГУ им. Мешкова Сергей Бебешко рассказал о том, как команда справляется с плотным графиком матчей.

— Месяц помог освоиться в плотном игровом графике?

— Это невозможно ни за месяц, ни за два-три. Ситуация навязана нам директивно. Долгосрочных расчетов не строю. Игр много. Каждая — это риск потерять людей, перегрузить их психологически. Стараемся выкрутиться в конкретный день. Каждый получает шанс, но это не значит, что все сыграют в каждом матче. Не использовал этот шанс — будешь сидеть и ждать следующего. Нам не до благотворительности. Если игрок не отвечает ожиданиям, на площадку выйдет другой, – сказал Бебешко.