«Слован» уволил Ржигу, новый тренер будет назначен сегодня

«Слован» расторг контракт с главным тренером Милошем Ржигой, сообщается на официальном сайте клуба.

В текущем регулярном чемпионате «Слован» провел 18 матчей, потерпев в них 13 поражений и набрав 18 очков. Словацкий клуб идет на предпоследнем месте в Западной конференции.

Также сообщается, что клуб завершает переговоры о назначении нового главного тренера.

«Об этом должно быть объявлено игрокам и общественности в пятницу (т.е. сегодня, прим. Sports.ru) перед началом тренировки команды», – говорится в сообщении.

Ржига возглавлял «Слован» с лета 2015 года. Это был его второй приход в команду, во время первого он дважды приводил ее к чемпионству в словацкой лиге.