ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Слован» уволил Ржигу, новый тренер будет назначен сегодня

06.10.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Слован» расторг контракт с главным тренером Милошем Ржигой, сообщается на официальном сайте клуба.

В текущем регулярном чемпионате «Слован» провел 18 матчей, потерпев в них 13 поражений и набрав 18 очков. Словацкий клуб идет на предпоследнем месте в Западной конференции.

Также сообщается, что клуб завершает переговоры о назначении нового главного тренера.

«Об этом должно быть объявлено игрокам и общественности в пятницу (т.е. сегодня, прим. Sports.ru) перед началом тренировки команды», – говорится в сообщении.

Ржига возглавлял «Слован» с лета 2015 года. Это был его второй приход в команду, во время первого он дважды приводил ее к чемпионству в словацкой лиге. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Слован» расторг контракт с главным тренером Милошем Ржигой, сообщается на официальном сайте клуба.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Бебешко о плотном графике: «К этому невозможно ни за месяц, ни за два-три. Ситуация навязана нам директивно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика