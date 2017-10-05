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«Чемпионат»: Занковец станет главным тренером «Слована»
06.10.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Эдуард Занковец станет новым главным тренером «Слована», сообщает «Чемпионат».
Занковец возглавлял «Барыс» и вывел команду в плей-офф в прошлом сезоне, но после неудачного выступления сборной Казахстана на ЧМ в первом дивизионе контракт с ним не был продлен. Ранее он ассистировал Раймо Сумманену и Петри Матикайнену в «Авангарде».
В настоящее время «Слован» занимает предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, в активе команды 18 очков после 17 матчей.
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Белорусский специалист Эдуард Занковец станет новым главным тренером «Слована», сообщает «Чемпионат».
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