«Чемпионат»: Занковец станет главным тренером «Слована»

Белорусский специалист Эдуард Занковец станет новым главным тренером «Слована», сообщает «Чемпионат».

Занковец возглавлял «Барыс» и вывел команду в плей-офф в прошлом сезоне, но после неудачного выступления сборной Казахстана на ЧМ в первом дивизионе контракт с ним не был продлен. Ранее он ассистировал Раймо Сумманену и Петри Матикайнену в «Авангарде».

В настоящее время «Слован» занимает предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, в активе команды 18 очков после 17 матчей.