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«Барселона» подписала с Иньестой контракт до конца карьеры

06.10.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Андресом Иньестой.

Каталонский клуб подписал с 33-летним хавбеком бессрочный контракт – до конца его карьеры.

Иньеста выступает за «Барсу» с 1996 года, когда он перебрался в академию сине-гранатовых в 12-летнем возрасте.

В общей сложности он провел за клуб 639 матчей – это второй показатель в истории каталонцев.

Вместе с Лионелем Месси Иньеста делит рекорд «Барселоны» по числу завоеванных трофеев – по 30.

 
 
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«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Андресом Иньестой.

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