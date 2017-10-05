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«Барселона» подписала с Иньестой контракт до конца карьеры
06.10.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Андресом Иньестой.
Каталонский клуб подписал с 33-летним хавбеком бессрочный контракт – до конца его карьеры.
Иньеста выступает за «Барсу» с 1996 года, когда он перебрался в академию сине-гранатовых в 12-летнем возрасте.
В общей сложности он провел за клуб 639 матчей – это второй показатель в истории каталонцев.
Вместе с Лионелем Месси Иньеста делит рекорд «Барселоны» по числу завоеванных трофеев – по 30.
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«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Андресом Иньестой.
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