Тетерин про участие Азаренко в финале КФ: «После суда, который состоится 12 октября, понимание дальнейших планов Виктории станет более четким»

Председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин рассказал о том, получится ли приехать в Минск на матч сборной у Виктории Азаренко, которая сейчас находится в США и ждет судебного заседания по вопросу об опекунстве над сыном.

«В проекции на Кубок Дэвиса уже смотрим на следующий год. Нам надо начинать все сначала. Как вы поняли, у меня двоякое мнение на счет результата в Швейцарии. Есть ощущение, что у спортсменов была возможность выйти и напрячься за страну, несмотря на некоторые болячки и травмы. Сейчас у нас главный старт – Кубок федерации. Сформирован предварительный состав команды. Переговоры состоялись с девушками. Все ведущие игроки на данный момент должны принять участие в поединке: Азаренко, Саснович, Соболенко, Лапко. Будет подключена к тренировкам с «основой» молодежь – Готовко, Павленко. Планируем собраться приблизительно 20 октября. Для нас это самое важное мероприятие ближайших месяцев. Историческое событие. Соперник в лице американок очень силен, но надеюсь, что при поддержке наших болельщиков и благодаря работе, планы которой уже сверстаны, сможем порадовать зрителей победой.

Что касается конкретно Виктории Азаренко, то очередное судебное заседание состоится 12 октября. Оно пройдет не в Беларуси. Решение будет принято согласно законодательству США. В конце следующей недели, думаю, понимание дальнейших планов Виктории станет более четким. Но, вообще, это личное дело спортсменки, ее ребенка. Все мы знаем, что для матери это важная тема. Но жизнь есть жизнь. По словам Азаренко, она продолжает тренировки и при благоприятном стечении обстоятельств будет готова сыграть за национальную команду. Надеюсь, адвокаты и другие люди, что помогают Виктории, доведут разбирательство до конца и в положительную для нас сторону», – сказал Тетерин.