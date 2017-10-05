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Джефф Плэтт: «Надеюсь, что смогу сыграть за Беларусь на ЧМ-2018, с удовольствием приеду»

06.10.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий ЦСКА и сборной Беларуси Джефф Плэтт выразил надежду, что сможет сыграть на чемпионате мира в свете появившейся информации о санкциях к «отказникам» со стороны ФХБ.

«Поскольку я имею белорусское гражданство, то нахожусь в контакте с национальной командой. Недавно я разговаривал с главным тренером Дэйвом Льюисом, около месяца назад. Обычно это всегда происходит перед началом сезона, а затем дополнительно, во время пауз на Евротур, устанавливается определенный план на то, когда и где я буду выступать за национальную команду в ходе сезона.

Я надеюсь, что смогу сыграть за Беларусь на чемпионате мира в 2018 году. Если тренерский штаб решит, что я готов и пригожусь команде, то с удовольствием приеду. О возможном решении отстранить от игры за сборную Беларуси отказников я впервые слышу», – сказал Плэтт.

ФХБ может навсегда запретить играть за сборную Беларуси хоккеистам, подавшим прошение на временное отстранение от сборной

 
 
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Нападающий ЦСКА и сборной Беларуси Джефф Плэтт выразил надежду, что сможет сыграть на чемпионате мира в свете появившейся информации о санкциях к «отказникам» со...

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