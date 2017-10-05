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Наталья Трофимова: «Схема чемпионата Беларуси мне не нравится. Я была против этой системы»

06.10.2017 13:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БК «Горизонт» Наталья Трофимова рассказала о своем отношении к системе проведения чемпионата, когда турнир проходит со спаренными матчами.

– Чемпионат проходит со спаренными матчами. Как оцените такую схема соревнований и в чем ее плюсы/минусы?

– Мне не нравится. Я была против этой системы. Очень тяжело организовать тренировочный процесс, много игр и это при том, что в любом случае, у нас наблюдается нехватка игроков и это выльется в повышенную нагрузку на баскетболисток. И еще все знают какая в стране экономическая ситуация – это накладывается дополнительными расходами для клубов. Если раньше ездили на некоторые выездные игры в день матча, то сейчас, в любом случае, необходимо брать гостиницу и питание, – сказала Трофимова.

Напомним, чемпионат Беларуси проводится следующим образом:

«На первом этапе все заявившиеся команды проводят спаренные игры по круговой системе в соответствии с календарем игр (в четыре круга, две игры – дома, две игры – в гостях). Базовые дни – суббота, воскресенье. Резервные дни – определяет ОПС (по необходимости)», – говорится в регламенте.

 
 
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Главный тренер БК «Горизонт» Наталья Трофимова рассказала о своем отношении к системе проведения чемпионата, когда турнир проходит со спаренными матчами.

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