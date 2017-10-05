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Юри Мюлдер о форме сборной Беларуси-95: «Уродливая майка, не знаю даже, с кем тогда поменялся»
06.10.2017 14:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-игрок сборной Голландии Юри Мюлдер вспомнил о том, как играл против сборной Беларуси в сентябре 1995 года (1:0), и нелестно отозвался о белорусской форме того образца.
«Уродливая майка, не знаю даже, с кем тогда поменялся», – сказал Мюлдер, передает текст перевода «Прессбол».
В коллекции голландца оказалась майка Юрия Вергейчика, который в той встрече вышел на поле на 86-й минуте. Сам Мюлдер также вышел на замену (на 64-й минуте) и забил единственный гол в матче.
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Экс-игрок сборной Голландии Юри Мюлдер вспомнил о том, как играл против сборной Беларуси в сентябре 1995 года (1:0), и нелестно отозвался о белорусской форме того...
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