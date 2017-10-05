Юри Мюлдер о форме сборной Беларуси-95: «Уродливая майка, не знаю даже, с кем тогда поменялся» 

Экс-игрок сборной Голландии Юри Мюлдер вспомнил о том, как играл против сборной Беларуси в сентябре 1995 года (1:0), и нелестно отозвался о белорусской форме того образца.

«Уродливая майка, не знаю даже, с кем тогда поменялся», – сказал Мюлдер, передает текст перевода «Прессбол».

В коллекции голландца оказалась майка Юрия Вергейчика, который в той встрече вышел на поле на 86-й минуте. Сам Мюлдер также вышел на замену (на 64-й минуте) и забил единственный гол в матче.







