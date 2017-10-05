Футбол: Беларусь постарается набрать очки в матче против Голландии

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Национальная сборная Беларуси постарается в квалификационном матче Чемпионата мира по футболу-2018 против сборной Нидерландов набрать очки, заявил главный тренер команды Игорь Криушенко.

В субботу, 7 октября, на "Борисов-Арене" сборная Беларуси сразится с командой Голландии в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу, который состоится в будущем году в России. Начало матча в 21:45 (по минскому времени).

"Команда готовится, команда понимает, что нужен хороший результат. Что значит хороший результат? Набранные очки", — сказал Криушенко в пятницу на пресс-конференции в Минске.

В свою очередь, защитник сборной Сергей Политевич подчеркнул, что и одно набранное очко будет положительным результатом для команды.



© Sputnik / Виктор Толочко Защитник сборной Беларуси по футболу Сергей Политевич

Наставник сборной отметил, что сейчас в команде сосредоточенная рабочая атмосфера: игроки понимают, что предстоит серьезная игра, и легкой она не будет.

Криушенко рассказал, что после домашнего поражения от сборной Швеции (0:4) была проведена работа над ошибками. По словам специалиста, футболисты в плане командной тактики сделали шаг вперед. "В плане психологии? Для этого нужны удачные матчи. Любую психологию нужно укреплять. Надеюсь, что все футболисты в этом плане сильные люди. Из поражения главное делать правильный вывод, двигаться вперед в следующем матче, стараться реабилитироваться", — сказал Криушенко, обратив внимание, что команды двигается в правильном направлении.

Команде Криушенко предстоит провести еще один поединок в рамках отборочного турнира ЧМ-2018: 10 октября белорусы встретятся с французской сборной.

Предстоящие два матча для белорусской команды не имеют никакого турнирного значения. В этом отборочном цикле сборная одержала всего одну победу ( над Болгарий — 2:1 ), две игры завершила с ничейным результатом (с французами — 0:0 и люксембуржцами — 1:1 ) и проиграла пять. В группе А белорусы занимают последнее место (5 очков).

Положение команд в группе А:



Франция — 17 очков Швеция — 16 Нидерланды — 13 Болгария — 12 Люксембург — 5 Беларусь — 5