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Футбол: Беларусь постарается набрать очки в матче против Голландии
06.10.2017 14:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Национальная сборная Беларуси постарается в квалификационном матче Чемпионата мира по футболу-2018 против сборной Нидерландов набрать очки, заявил главный тренер команды Игорь Криушенко.
В субботу, 7 октября, на "Борисов-Арене" сборная Беларуси сразится с командой Голландии в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу, который состоится в будущем году в России. Начало матча в 21:45 (по минскому времени).
"Команда готовится, команда понимает, что нужен хороший результат. Что значит хороший результат? Набранные очки", — сказал Криушенко в пятницу на пресс-конференции в Минске.
В свою очередь, защитник сборной Сергей Политевич подчеркнул, что и одно набранное очко будет положительным результатом для команды.
© Sputnik / Виктор Толочко
Защитник сборной Беларуси по футболу Сергей Политевич
Наставник сборной отметил, что сейчас в команде сосредоточенная рабочая атмосфера: игроки понимают, что предстоит серьезная игра, и легкой она не будет.
Криушенко рассказал, что после домашнего поражения от сборной Швеции (0:4) была проведена работа над ошибками. По словам специалиста, футболисты в плане командной тактики сделали шаг вперед. "В плане психологии? Для этого нужны удачные матчи. Любую психологию нужно укреплять. Надеюсь, что все футболисты в этом плане сильные люди. Из поражения главное делать правильный вывод, двигаться вперед в следующем матче, стараться реабилитироваться", — сказал Криушенко, обратив внимание, что команды двигается в правильном направлении.
Команде Криушенко предстоит провести еще один поединок в рамках отборочного турнира ЧМ-2018: 10 октября белорусы встретятся с французской сборной.
Предстоящие два матча для белорусской команды не имеют никакого турнирного значения. В этом отборочном цикле сборная одержала всего одну победу (
Положение команд в группе А:
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Главный тренер белорусской сборной рассказал о настроении в команде перед субботней игрой против голландцев.
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