«Прессбол»: Капленко приедет в расположение молодежной сборной Беларуси

Форвард петербургского «Зенита» Кирилл Капленко в ближайшее время приедет в стан молодежной сборной Беларуси, которая вернулась в Минск после поражения в Хорватии (1:2) в отборочном матче чемпионата Европы-2019.

С полузащитником будет вестись разговор на предмет возможного выступления за белорусскую «молодежку».

Между тем, по сведениям «Прессбола» процесс смены его спортивного гражданства, в настоящий момент поставлен на паузу, причины лежат в юридической плоскости.

Напомним, во вторник, 10 октября, молодежная сборная Беларуси проведет следующий матч европейской квалификации – в Борисове команда Людаса Румбутиса встретится со сверстниками из Молдовы.

Людас Румбутис: «Вызов Кирилла Капленко? Согласится – будет хорошо. Откажется – ради Бога»