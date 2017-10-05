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«Прессбол»: Капленко приедет в расположение молодежной сборной Беларуси

06.10.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард петербургского «Зенита» Кирилл Капленко в ближайшее время приедет в стан молодежной сборной Беларуси, которая вернулась в Минск после поражения в Хорватии (1:2) в отборочном матче чемпионата Европы-2019.

С полузащитником будет вестись разговор на предмет возможного выступления за белорусскую «молодежку».

Между тем, по сведениям «Прессбола» процесс смены его спортивного гражданства, в настоящий момент поставлен на паузу, причины лежат в юридической плоскости.

Напомним, во вторник, 10 октября, молодежная сборная Беларуси проведет следующий матч европейской квалификации – в Борисове команда Людаса Румбутиса встретится со сверстниками из Молдовы.

Людас Румбутис: «Вызов Кирилла Капленко? Согласится – будет хорошо. Откажется – ради Бога»

 
Теги: Минск
 
 
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