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«Прессбол»: Капленко приедет в расположение молодежной сборной Беларуси
06.10.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард петербургского «Зенита» Кирилл Капленко в ближайшее время приедет в стан молодежной сборной Беларуси, которая вернулась в Минск после поражения в Хорватии (1:2) в отборочном матче чемпионата Европы-2019.
С полузащитником будет вестись разговор на предмет возможного выступления за белорусскую «молодежку».
Между тем, по сведениям «Прессбола» процесс смены его спортивного гражданства, в настоящий момент поставлен на паузу, причины лежат в юридической плоскости.
Напомним, во вторник, 10 октября, молодежная сборная Беларуси проведет следующий матч европейской квалификации – в Борисове команда Людаса Румбутиса встретится со сверстниками из Молдовы.
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Форвард петербургского «Зенита» Кирилл Капленко в ближайшее время приедет в стан молодежной сборной Беларуси, которая вернулась в Минск после поражения в...
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