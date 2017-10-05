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Игорь Криушенко: «Не жалею ли, что не вызвал Брессана? Решение по нему взвешенное. Ну что здесь жалеть?»
06.10.2017 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает, что не стоит жалеть о невызове полузащитника Ренана Брессана.
– Не жалеете, что не вызвали Брессана?
– Выбор сделан. Выбор взвешен. А о чем-то жалеть… Да, могу пожалеть, что не приехали травмированные. Единственный момент. Надеюсь, что те, кого вызвали, должным образом заменят выбывших из-за повреждений. А решение по Брессану взвешенное. Ну что здесь жалеть?
– Чем Ренан хуже тех, кто приехал?
– Давайте я не буду вам здесь распыляться и рассказывать о достоинствах тех, кого вызвал (улыбается). И недостатки, кого не вызвал. Решение приятно. И решение тренерского штаба имеет право на жизнь в данной ситуации, – сказал Криушенко.
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Игорь Криушенко: «Не жалею ли, что не вызвал Брессана? Решение по нему взвешенное. Ну что здесь жалеть?»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает, что не стоит жалеть о невызове полузащитника Ренана Брессана.
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