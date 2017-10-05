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Игорь Криушенко о матче с Голландией: «Надеюсь, результат будет положительный для нас»
06.10.2017 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от завтрашнего матча квалификации ЧМ-2018 против Голландии.
– Вопрос по капитану еще открыт. Есть кандидатуры. Взвешенно подойдем и сегодня вечером этот вопрос закроем.
– Какая атмосфера в команде? Холодно, тепло?
– Атмосфера рабочая. Все понимают, что предстоит серьезный матч. Легким его не ожидают. Сосредоточенно-рабочая атмосфера. Все спокойно готовятся.
– Не будет ли таких сюрпризов после игры как вы сказали, что в прошлый сбор кто-то нарушал дисциплину. И с этим связали результат. На этом сборе все было хорошо?
– Во-первых, не я сказал, что нарушали. Не я сказал, что с этим связано. Немножко правильно расставляйте акценты. Я какой-то момент подтвердил, а какой-то не подтвердил. Опять же – это было не после игры, а по прошествии какого-то времени. Команда готовится, команда понимает. Надеюсь, результат будет хорошим для нас.
– Хороший результат – это…
– Это положительный результат.
– Очки?
– Конечно, – сказал Криушенко.
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от завтрашнего матча квалификации ЧМ-2018 против Голландии.
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