Игорь Криушенко о матче с Голландией: «Надеюсь, результат будет положительный для нас»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от завтрашнего матча квалификации ЧМ-2018 против Голландии.

– Вопрос по капитану еще открыт. Есть кандидатуры. Взвешенно подойдем и сегодня вечером этот вопрос закроем.

– Какая атмосфера в команде? Холодно, тепло?

– Атмосфера рабочая. Все понимают, что предстоит серьезный матч. Легким его не ожидают. Сосредоточенно-рабочая атмосфера. Все спокойно готовятся.

– Не будет ли таких сюрпризов после игры как вы сказали, что в прошлый сбор кто-то нарушал дисциплину. И с этим связали результат. На этом сборе все было хорошо?

– Во-первых, не я сказал, что нарушали. Не я сказал, что с этим связано. Немножко правильно расставляйте акценты. Я какой-то момент подтвердил, а какой-то не подтвердил. Опять же – это было не после игры, а по прошествии какого-то времени. Команда готовится, команда понимает. Надеюсь, результат будет хорошим для нас.

– Хороший результат – это…

– Это положительный результат.

– Очки?

– Конечно, – сказал Криушенко.