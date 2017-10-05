Людас Румбутис о проигрыше Хорватии: «Настолько все нелогично было, что просто караул!»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис по возвращении из хорватского Вараждина, где его команда уступила местным сверстникам (1:2), прокомментировал для ход и итог встречи.

– На самом деле я бы расстроился, если бы даже мы увезли из Хорватии ничью. Представляете, за 90 минут команда хозяев не смогла создать у наших ворот абсолютно ничего. Был один полумомент и еще пару опасных прострелов, угрозу после которых мы ликвидировали. В то же время у нас была уйма возможностей забить больше одного гола: и выход четыре в два, и опасный удар Антилевского с 16-ти метров – бил по центру, никто не мешал, но зарядил во вратаря. Кроме того, в штрафной хозяев было два грубейших нарушения, которые арбитр оставил без внимания. После одного Громыко увели с поля и врачи долго приводили его в себя – Валеру просто скосили. А судья показывает: давайте играть.

И вообще, мы здорово играли! Настолько хорошо, что не могу никому предъявить претензий. Наоборот, хочу сказать спасибо: самоотдача колоссальная! Настолько все нелогично было, что просто караул!

– Так что именно случилось в концовке?

– Мы немного, конечно, «поднаелись», а хорваты пошли ва-банк и стали просто забрасывать мяч в нашу штрафную. В одном эпизоде допустил ошибку Щербицкий. Спрашивали: «Денис, что случилось?» Говорит, его ослепил свет. До этого все мячи забирал, вопросов не было. А тут… Простая передача в штрафную. Хорваты сравняли счет на 93-й минуте. А через три минуты штрафной. Нельзя было его зарабатывать. У хорватов очень высокие футболисты, двое новичков приехали по 195 сантиметров роста. Повторю, до этого справлялись с хорватами полностью — были и контроль мяча, и движение.

– Между тем хорваты воспринимались однозначными фаворитами.

– Не хочу перед игрой с Молдовой распространяться, как именно действовали в обороне, но двух опорных полузащитников соперника, через которых строилась вся их игра, выключили полностью.

– Про Щербицкого вы говорите «случайность», однако Денис ошибается в третьем матче подряд…

– Ну, бывает такое. Еще раз говорю: Щербицкий – номер один, – сказал Румбутис.

Трагедия белорусской молодежки: пропустить два гола 90+ и отдать победу, а потом и ничью