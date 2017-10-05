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В отношении БАТЭ открыто дисциплинарное дело за болельщика с флагом
06.10.2017 16:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В отношении БАТЭ было открыто дисциплинарное дело по итогам матча с лондонским «Арсеналом» во втором туре группового турнира Лиги Европы. Встреча состоялась 28 сентября и завершилась в пользу лондонцев (4:2).
Во время матча на поле выбежал болельщик белорусской команды, в связи с чем было открыто дело.
Рассмотрено оно будет 19 октября на заседании управления по контролю, этике и дисциплине УЕФА.
Напомним, фанат был задержан, суд приговорил его к десяти суткам административного ареста.
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В отношении БАТЭ было открыто дисциплинарное дело по итогам матча с лондонским «Арсеналом» во втором туре группового турнира Лиги Европы.
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