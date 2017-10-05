Политевич о матче против Голландии: «Все говорят, что нельзя говорить о какой-то ничьей. Но для нас и одно очко — положительный результат»

Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич отметил, что одно очко в матче с Голландией — положительный результат.

- Как была воспринята критика главного тренера после матча? Обсуждали в команде?

– К сожалению, не слышал, что происходило сразу после игры, потому что я не играл, меня не было на игре. Сейчас все понимают, что нужно в какой-то степени реабилитироваться после тех поражений. Тренерский штаб донес до команды то, что хотел донести. Ребята поняли и, надеемся, будет другой результат на этих матчах.

- Что вы можете, как игрок, сказать про историю с рестораном?

– Про это была сказано многое, не хочется опять эту тему поднимать. Каждый футболист и каждый человек делает свой выбор. Если кто-то поступил так, значит, он этого так хотел и теперь пожинает свои плоды. В голову никому не залезешь. Команда про это не знала. Каждый делает свой выбор.

- Как не развалиться после 1 пропущенного гола?

– Не пропускать первый гол. И потом не нужно думать, что делать дальше. Мы играем дома, главное не пропустить. Все говорят, что нельзя говорить о какой-то ничьей. Но для нас и одно очко — положительный результат. Если выиграем, то никто не будет против. Мы будем для этого играть. Но если сыграем 0:0 – я думаю, никто сильно не расстроится, – сказал Политевич.