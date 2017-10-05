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Игорь Криушенко: «Наказание болельщика, выбежавшего на поле во время матча БАТЭ – «Арсенал», немножко неадекватное последовало»
06.10.2017 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает, что наказание болельщика, который выбежал на поле во время матча Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал», неадекватное.
– Матч БАТЭ – Арсенал ознаменовался выбеганием на поле болельщика. Завтра матч опять на «Борисов-Арене», ничего исключать нельзя. Как вы относитесь к подобным вещам?
– (смеется) У человека, наверное, было желание как-то самоутвердиться, совершить какой-то поступок на глазах большого количества людей. Он это сделал. Как говорится, это дело каждого. Единственное, может немножко неадекватное наказание последовало. Ну а как к этому относиться? Как к части жизни. По-другому не отнесешься, – сказал Криушенко.
Напомним суд приговорил болельщика к десяти суткам административного ареста.
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Игорь Криушенко: «Наказание болельщика, выбежавшего на поле во время матча БАТЭ – «Арсенал», немножко неадекватное последовало»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает, что наказание болельщика, который выбежал на поле во время матча Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал»,...
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