Игорь Криушенко: «Наказание болельщика, выбежавшего на поле во время матча БАТЭ – «Арсенал», немножко неадекватное последовало»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает, что наказание болельщика, который выбежал на поле во время матча Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал», неадекватное.

– Матч БАТЭ – Арсенал ознаменовался выбеганием на поле болельщика. Завтра матч опять на «Борисов-Арене», ничего исключать нельзя. Как вы относитесь к подобным вещам?

– (смеется) У человека, наверное, было желание как-то самоутвердиться, совершить какой-то поступок на глазах большого количества людей. Он это сделал. Как говорится, это дело каждого. Единственное, может немножко неадекватное наказание последовало. Ну а как к этому относиться? Как к части жизни. По-другому не отнесешься, – сказал Криушенко.

Напомним суд приговорил болельщика к десяти суткам административного ареста.

В отношении БАТЭ открыто дисциплинарное дело за болельщика с флагом