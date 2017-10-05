Дик Адвокат: «Смотрели матч белорусов со шведами — и видели, что когда ваша команда создает много пространства у себя сзади, ее можно брать контратаками»

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат рассказал о том, какие слабости увидел в игре сборной Беларуси.

- Насколько изменилась ваша команда после игры со сборной Франции?

– Игроки производят хорошее впечатление. Есть люди, на которых я делаю ставку, и мы приложим все силы, чтобы выиграть у сборной Беларуси.

- Какие игры белорусской сборной смотрели? Кто из ее футболистов понравился — и чем именно?

– Знаю, что в вашей национальной сборной всегда много игроков из БАТЭ. И сейчас ситуация такая же. К сожалению, не могу назвать никаких имен, потому что они очень трудные. Но точно знаю, как хорошо они играют.

- Матч БАТЭ с «Арсеналом» смотрели?

– Да, 4:2. Что конкретнее? Ну, мы же сейчас не о БАТЭ говорим! Но если держать в уме моменты вашей команды, то там могло быть и 4:4.

- Как Голландия будет завтра вести себя в игре?

– Мы пока думаем даже над схемой. Может, с четырьмя защитниками. Или же с тремя центральными... Но последний вариант не означает, что сделаем ставку на какой-то ультразакрытый футбол. Смотрели матч белорусов со шведами — и видели, что когда ваша команда создает много пространства у себя сзади, ее можно брать контратаками. Это как раз тот нюанс, над которым стоит поразмыслить. Возможно, следует вытянуть белорусов вперед — и сыграть на контрвыпадах. Но, повторюсь, не исключаю и системы с четырьмя футболистами в линии обороны.

- Насколько вашу игру может усилить Бабел?

– Он давно не выступал в национальной команде, но сейчас набрал очень хорошую форму. А решение по Райану примем завтра — тогда и узнаете, выйдет он на поле или нет. Вместе с тем надеюсь, что все наши игроки покажут завтра свой лучший футбол.

- Будете ли вы в раздевалке обсуждать результат шведского матча?

– Для нас важно хорошо сыграть самим. А потом уже и посмотрим, как там дела у сборной Швеции, – сказал Адвокат.