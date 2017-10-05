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Дик Адвокат: «Смотрели матч белорусов со шведами — и видели, что когда ваша команда создает много пространства у себя сзади, ее можно брать контратаками»
06.10.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат рассказал о том, какие слабости увидел в игре сборной Беларуси.
- Насколько изменилась ваша команда после игры со сборной Франции?
– Игроки производят хорошее впечатление. Есть люди, на которых я делаю ставку, и мы приложим все силы, чтобы выиграть у сборной Беларуси.
- Какие игры белорусской сборной смотрели? Кто из ее футболистов понравился — и чем именно?
– Знаю, что в вашей национальной сборной всегда много игроков из БАТЭ. И сейчас ситуация такая же. К сожалению, не могу назвать никаких имен, потому что они очень трудные. Но точно знаю, как хорошо они играют.
- Матч БАТЭ с «Арсеналом» смотрели?
– Да, 4:2. Что конкретнее? Ну, мы же сейчас не о БАТЭ говорим! Но если держать в уме моменты вашей команды, то там могло быть и 4:4.
- Как Голландия будет завтра вести себя в игре?
– Мы пока думаем даже над схемой. Может, с четырьмя защитниками. Или же с тремя центральными... Но последний вариант не означает, что сделаем ставку на какой-то ультразакрытый футбол. Смотрели матч белорусов со шведами — и видели, что когда ваша команда создает много пространства у себя сзади, ее можно брать контратаками. Это как раз тот нюанс, над которым стоит поразмыслить. Возможно, следует вытянуть белорусов вперед — и сыграть на контрвыпадах. Но, повторюсь, не исключаю и системы с четырьмя футболистами в линии обороны.
- Насколько вашу игру может усилить Бабел?
– Он давно не выступал в национальной команде, но сейчас набрал очень хорошую форму. А решение по Райану примем завтра — тогда и узнаете, выйдет он на поле или нет. Вместе с тем надеюсь, что все наши игроки покажут завтра свой лучший футбол.
- Будете ли вы в раздевалке обсуждать результат шведского матча?
– Для нас важно хорошо сыграть самим. А потом уже и посмотрим, как там дела у сборной Швеции, – сказал Адвокат.
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Дик Адвокат: «Смотрели матч белорусов со шведами — и видели, что когда ваша команда создает много пространства у себя сзади, ее можно брать контратаками»
Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат рассказал о том, какие слабости увидел в игре сборной Беларуси.
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