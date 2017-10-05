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«Бавария» объявила о назначении Хайнкеса до конца сезона

06.10.2017 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Бавария» официально объявила о назначении Юппа Хайнкеса главным тренером.

Контракт с 72-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Работу с мюнхенской командой Хайнкес начнет с понедельника, 9 октября.

Таким образом, Хайнкес в третий раз в своей карьере взял на себя роль главного тренера «Баварии» (в 2009 году он также исполнял роль и.о. главного тренера).

Трижды он приводил команду к победе в чемпионате Германии, и по одному разу – в Кубке страны и Лиге чемпионов.

В 2013 году «Бавария» под его руководством впервые в истории немецкого футбола оформила требл, став победителем бундеслиги, Кубка Германии и Лиги чемпионов.

 
 
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«Бавария» официально объявила о назначении Юппа Хайнкеса главным тренером.

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