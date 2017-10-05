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«Бавария» объявила о назначении Хайнкеса до конца сезона
06.10.2017 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Бавария» официально объявила о назначении Юппа Хайнкеса главным тренером.
Контракт с 72-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.
Работу с мюнхенской командой Хайнкес начнет с понедельника, 9 октября.
Таким образом, Хайнкес в третий раз в своей карьере взял на себя роль главного тренера «Баварии» (в 2009 году он также исполнял роль и.о. главного тренера).
Трижды он приводил команду к победе в чемпионате Германии, и по одному разу – в Кубке страны и Лиге чемпионов.
В 2013 году «Бавария» под его руководством впервые в истории немецкого футбола оформила требл, став победителем бундеслиги, Кубка Германии и Лиги чемпионов.
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«Бавария» официально объявила о назначении Юппа Хайнкеса главным тренером.
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