Форму сборной Беларуси и билеты на Евроигры-2019 получат победители конкурса на лучший талисман

Анатолий Котов. Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меньше месяца остается до финиша открытого конкурса на разработку талисмана II Европейский игр, которые пройдут в Минске в 2019 году. Организаторы постоянно получают эскизы, но рассчитывают на большую активность, сообщил журналистам заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Котов отметил, что главной идеей талисмана видится "папараць-кветка" и купальский костер. Ведь предстоящий континентальный спортивный форум пройдет в конце июня, незадолго до праздника Ивана Купалы. Именно эти мотивы стали основой официального логотипа Евроигр, поэтому логично, если и талисман будет выполнен в соответствии с этой стилистикой.

В скором будущем логотип Игр-2019 и слоган - Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты") появятся на билбордах и общественном транспорте Минска, не хватает только талисмана, который также должен украсить улицы. Авторы трех лучших эскизов конкурса на лучший талисман получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.

Заявка на участие и файл с изображением талисмана высылается на электронную почту организатора: info@mininform.gov.by (в теме письма указать "Конкурс").

Европейские игры, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, станут самыми масштабными спортивными соревнованиями за всю историю суверенной Беларуси. В их программу вошли 15 видов спорта. Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске.-0-