МИНСК, 17 окт — Sputnik. 20 октября в столице пройдет турнир по смешанным единоборствам "Академия ММА Cup". Это будет новый формат подобных мероприятий для Беларуси: бои между рейтинговыми спортсменами объединятся с концертом известных реперов Сереги и Джигана. Об этом сообщил директор Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств, мастер спорта Андрей Макаренко во время встречи с журналистами в пресс-центре Sputnik Беларусь.

"Это новый формат подобных мероприятий для Беларуси. Мы интегрируем музыкальную часть со спортивной", — рассказал он.

В рамках турнира пройдут 7 поединков, в которых будут участвовать бойцы 7 стран мира: Португалии, Испании, Бразилии, Украины, Киргизии, России и Беларуси.



© Sputnik / Елена Васильева Участники боев без правил: а за ковром мы дружим

"Это будет грандиозное событие. Например, в боях примет участие многократный чемпион мира по кикбоксингу WAKO, чемпион мира по тайскому боксу IFMO, заслуженный мастер спорта Алексей Кудин, который уже давно не дрался в Беларуси, который более известен российской публике и на просторах СНГ", — поделился Андрей Макаренко.

По его словам, ярким событием этого вечера станет бой в формате 2х2. Это новая практика для Беларуси, она больше распространена в Европе.

"Есть такая лига TFC, где проходят бои 2х2, 5х5, даже 20х20 — масштабные соревнования. Мы начнем с малого, чтобы просто попробовать себя в новом формате. Это должно быть интересно публике", — отметил директор Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла встреча с журналистами руководителей и бойцов Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.